سوء «السلوك الجنسي» يفضح مُوظفي الصليب الأحمر الدولي

انضمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قائمة المؤسسات الخيرية البارزة التي كشفت عن حالات سوء سلوك جنسي بين موظفيها.

وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب لأحمر إيف داكور، إن 21 من الموظفين استقالوا أو أقيلوا منذ العام 2015 بعد خرقهم لسياسة المنظمة عن طريق الدفع مقابل خدمات جنسية. ولم يتم تجديد عقدي موظفين اثنين آخرين بسبب الاشتباه في سوء سلوكهما الجنسي.

وأضاف داكور قائلا “يؤسفني بشدة أن أبلغكم بهذه الأرقام”، موضحا أنه بسبب الطبيعة غير المركزية للمنظمة الإغاثية مترامية الأطراف، والتي يعمل لديها أكثر من 17 ألف موظف بأرجاء العالم، من الممكن أن تكون حوادث أخرى وقعت ولم يبلغ عنها أو لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.

