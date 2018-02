اليوم.. ماكرون وميركل يبحثان مع بوتين وقف إطلاق النار في سوريا

المتوسط:

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراء محادثات الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تتناول تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في سوريا، وفق ما أعلنه الأليزيه.

وهذه المحادثات، التي أعلن عنها بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا ستتركز على “تنفيذ هذا القرار وخطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سوريا”، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

ويعتقد أن أكثر من 500 مدني قتلوا بعد أسبوع من القصف الكثيف لقوات النظام السوري استهدف معقل فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية عندَّ أطراف دمشق.

وتزامن تصويت مجلس الأمن على القرار الذي أيدته روسيا مع شن طائرات حربية سورية مدعومة من القوات الجوية الروسية غارات جديدة على الغوطة الشرقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

