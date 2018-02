استئناف قصف الغوطة الشرقية رغم مطالبات مجلس الأمن

المتوسط:

استؤنفت الغارات الجوية على الغوطة الشرقية في سوريا اليوم الأحد، بغارتين على منطقة الشيفونية في ضواحي دوما، عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي، مساء أمس السبت، طالباً هدنة في معقل فصائل المعارضة المحاصر.

وأسفرت تلك الغارات حسب تصريح المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل نحو 519 مدنيا خلال 7 أيام من القصف.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره، وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الكويتي السويدي الذي عُدل مرات عدة، ويطالب كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت.

