«باقري»: قصف الغوطة مستمر حتى اجتثاث جذور الإرهاب

أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، استمرار العمليات العسكرية لقوات بلاده وقوات الحكومة السورية في ضواحي دمشق لتطهيرها ممن وصفهم بـ «الإرهابيين» بحسب تقرير عن سكاي نيوز العربية، وذلك عقب الاشتباكات البرية التي شهدها ريف دمشق.

كما أفاد التقرير، اشتباك قوات الحكومة السورية اليوم الأحد، مع ما يعرف بـ”فيلق الرحمن” في حي جوبر بدمشق، ومحاور آخري بأطراف الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة، حتى أن مسعفي المنطقة أكدوا أن القصف لا يهدأ لفترة تسمح لهم بإحصاء الجثث، في واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب الأهلية المستمرة منذ 7 سنوات.

