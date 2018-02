المتوسط:

أدانت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أثارت الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعقوبات جديدة واسعة النطاق على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قبل الحفل الختامي للأولمبياد.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الخارجية في بيونج يانج، أن كوريا الشمالية اتهمت واشنطن بمحاولة تأخير التحسن في العلاقات بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الشتوية، مؤكدة أن أي حصار تفرضه الولايات المتحدة سيعتبر عملاً من أعمال الحرب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض الجمعة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة عزلة بيونج يانج، بعد ساعات على وصول ابنته إيفانكا إلى كوريا الشمالية لحضور حفل اختتام الألعاب الأولمبية..

The post كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإثارة الحرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية