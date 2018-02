الهند وباكستان يخرقان هدنة الـ 15 عاماً بتبادل القصف

المتوسط:

قامت القوات الهندية أمس السبت، بتبادل إطلاق نيران المدفعية مع نظيراتها الباكستانية في منطقة كشمير المتنازع عليها عقب هجوم على معسكر للجيش الهندي في المنطقة، أسفر عن مقتل ستة جنود، ما أجبر المئات على الفرار، وشكك في صمود وقف لإطلاق النار المستمر منذ 15 عاما بين القوتين النوويتين في المنطقة.

وأضافت وكالة سكاي نيوز العربية، أن القوات استخدمت للمرة الأولى الأسلحة الثقيلة منذ وقف إطلاق النار في عام 2003 ، مشيرة إلى عدم صدور أي تعليق عن باكستان حول الحادثة وأسبابها حتى الآن.

