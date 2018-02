فرنسا تحبط اعتداءات إرهابية استهدفت قواتها المسلحة

المتوسط:

أكد وزير الداخلية الفرنسية، جيرار كولومب، اليوم الأحد، إحباط مخططي اعتداءات في جنوب فرنسا وغربها منذ بداية يناير الجاري، الأول استهدفا منشأة رياضية كبيرة والقوات المسلحة، مضيفاً بتصريحاته لإذاعة أوروبا 1، أنه تلك الاعتداءات لم يتم إعدادهما بشكل نهائي.

وكان وزير الخارجية، جان إيف لودريان، قد أعلن بهذا الصدد في وقت سابق، أن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب، وذلك أثناء تنديده بالهجوم البربري، على حد وصفه، الذي استهدف مصلين بمسجد الروضة، وأسفر عن أكثر من 300 قتيل و120 مصاباً.

