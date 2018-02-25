السودان: سنوقف تصدير خام كافة المعادن باستثناء الذهب

عين ليبيا

صرح وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم أن بلاده ستوقف تصدير خام كافة المعادن، باستثناء الذهب، خلال العام الجاري 2018، في خطوة تسعى لتشجيع المستثمرين إلى الاستثمار في المعادن الأخرى غير المستخرجة بالبلاد.

وأوضح الوزير، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن سياسة السودان للعام 2018 ستتضمن «وقف تصدير جميع خام المعادن بالبلاد عدا الذهب»، مؤكداً أن «العام 2018 هو عام توطين التصنيع المعدني» مضيفاً أن «السودان مليء بالمعادن، والمكتشف منها حتى اليوم 400 معدن، لكن المستخرج منها 13 معدنا فقط».

هذا ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ فقدانه ثلثي وارداته من النفط عقب انفصال جنوب السودان في 2011.

وبدأت هذه الأزمة تتفاقم رغم ظهور إنتاج المعادن وخاصة الذهب في العام 2012، لكن واجهت الدولة السودانية عقبة تهريب أغلب إنتاج الذهب عبر دول الجوار دون مرورها عبر القنوات الرسمية.

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