اعتقال الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في براغ

ذكر التحالف السياسي الرئيسي الذي يقوده الأكراد في سوريا اليوم الأحد أن سلطات جمهورية التشيك اعتقلت الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في براغ بناء على طلب تركيا.

وسبق أن شغل مسلم منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي المكون الرئيسي في التحالف الذي يدير المناطق الخاضعة لإدارة ذاتية في شمال سوريا.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل المسلح التابع له، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ عقود على الأراضي التركية.

وجاء في بيان لتحالف حركة المجتمع الديمقراطي الذي ينتمي إليه مسلم إن تركيا أصدرت أمر اعتقال لمسلم وجرى القبض عليه أمس السبت. وقال التحالف في البيان “نستنكر وندين هذه الحادثة غير القانونية”.

