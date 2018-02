سول: كوريا الشمالية مستعدة لمحادثات مع أمريكا

المتوسط:

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن أعضاء وفد كوري شمالي رفيع المستوى يزور الجنوب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج قالوا إن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان أن الوفد الكوري الشمالي قال خلال اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في مكان غير معلوم في بيونجتشانج إن تطورات العلاقات بين الكوريتين يجب أن تكون بالتوازي مع تطورات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

