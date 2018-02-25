«كوريا الشمالية» تُعلن استعدادها إجراء محادثات مع «الولايات المتحدة»

عين ليبيا

أعلن الوفد الكوري الشمالي الأحد في حفل اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية أن بلاده “على استعداد” لاجراء محادثات مع الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية ونقلت عنها فرانس برس.

وافاد بيان الرئاسة ان الوفد الكوري الشمالي خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، “وافق على أن المحادثات بين الكوريتين والعلاقات بين الشمال والولايات المتحدة يجب أن تتحسن في الوقت ذاته”.

كما شارك في الحفل الختامي لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية وفد كوري شمالي رفيع المستوى برئاسة جنرال تعتبره المعارضة الكورية الجنوبية “مجرم حرب” إضافة الى ابنة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب.

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