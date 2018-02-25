السلطات التشيكية تعتقل قيادي “سوري كردي” بطلب من «تركيا»

عين ليبيا

أوقفت السلطات التشيكية القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم، بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحقه من تركيا، وفق ما أفادت حركة المجتمع الديمقراطي وهي ائتلاف أحزاب غالبيتها كردية تتولى ادارة مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا بحسب فرانس برس.

وانتقدت الحركة في بيان قيام تركيا باصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات كان آخرها ما تم إصداره بحق الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تم اعتقاله في براغ.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية “منظمة ارهابية” وتعدهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.

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