انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح

رشحت «هيئة الأمم المتحدة»، مصر عن المجموعة الأفريقية لاعتمادها كأحد نواب رئيس هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح لعام 2018.

وتتولى أستراليا رئاسة الهيئة عام 2018 كمرشح عن مجموعة الدول الغربية التي يحل عليها الدور لرئاسة الهيئة هذا العام، وقد نجحت الهيئة في اجتماعها التنظيمي الذي عقد يوم 21 فبراير في اعتماد جدول أعمال الدورة الجديدة الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2020 ليشمل موضوعي نزع السلاح النووي ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وهما موضوعان توليهما مصر أولوية بالغة وتقوم بدعم ورعاية جميع القرارات التي تدعم هذين الهدفين في مختلف أجهزة الأمم المتحدة بما يتسق مع مواقف مصر الثابتة بشأن إخلاء الشرق الأوسط والعالم من الأسلحة النووية وبشأن العمل على وقف أية إجراءات من شأنها تحويل الفضاء الخارجي الذي يعد ملكية مشتركة للبشرية لساحة أخرى لسباقات التسلح.

يُشار إلى أن الهيئة نجحت لأول مرة منذ عام 1999 في اعتماد توصيات موضوعية. وقد أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تعتزم بذل كافة المساعي اللازمة للعمل على إنجاح الدورة الحالية للهيئة والتي تمتد حتى عام 2020، خاصة في ضوء تزامن دورة هيئة نزع السلاح مع دورة مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يعقد في نفس العام، مع العمل على توظيف عضويتها في مكتب الهيئة لدفع المصالح الأفريقية والعربية ومواقف حركة عدم الانحياز النشطة في هذا المجال الذي تزداد أهميته بشكل كبير بالنظر لتزايد مستويات التوتر على الساحة الدولية، وتوجه الدول النووية نحو المزيد من الاعتماد على عقيدة الردع النووي، وإعلان معظمها عن خطط لتجديد ترسانتها النووية بما يتعارض مع التزاماتها ذات الصلة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

