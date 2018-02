مصادر: سوق الصناعات العسكرية السعودية يصل لـ 20 مليار دولار

المتوسط:

أعلن مراسل العربية، خالد العمري، بحسب مصادر مطلعة أن حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية يصل إلى 20 مليار دولار منذ الآن وحتى رؤية 2030، وجاء ذلك على هامش معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من القطاع الخاص لتوطين الصناعات العسكرية، خصوصا من قبل كبريات الشركات العاملة في مجال التصنيع، مضيرًا إلى تأسيس شركات سعودية حديثة نشأت منذ العام 2016، منها شركات التوزان الاقتصادي، والتي كانت شركات صيانة واليوم بدأت بتصنيع أجهزة عالية الحساسية كأجنحة الطائرات القتالية مثل F15 والمحركات وغيرها.

وتابع: «لم يتم الإفصاح حتى الآن عن حجم الصفقات المتوقعة في معرض AFED 2018، وحجم الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي ستنتج عن هذه الصفقات قد يصل إلى مئات الآلاف ما إن تبدأ الشركات سواء الأجنبية في بدء عملياتها في تصنيع القطع العسكرية أو في صيانة أو تجهيز المعدات الحربية من الشركات الوطنية».

وكان انطلق في الرياض اليوم الأحد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED# في دروته الرابعة.

وتتمثل أبرز أهداف معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بالسعودية “أفد”، في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تمكين المصانع السعودية من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

