«الأردن»: رئيس الوزراء يُجري تعديلاً وزاريًا

عين ليبيا

أعلن رئيس وزراء الأردن هاني الملقي إجراء تعديل وزاري الأحد حيث قام بتعيين جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في محاولة على ما يبدو لتخفيف الغضب الواسع الانتشار بشأن تزايد الصعوبات الاقتصادية وركود النمو بحسب رويترز.

ويعد هذا ثاني تعديل يجريه الملقي منذ تعيينه رئيسا للحكومة في مايو ويأتي أحدث تعديل بعد ثلاثة أيام من مطالبة مئات المحتجين في مدينة السلط الواقعة على بعد 30 كيلومترًا غربي العاصمة عمان باستقالته ومطالبة العاهل الأردني بإجبار الحكومة على إلغاء زيادات الأسعار والقضاء على الفساد في المناصب العليا.

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