الكشف عن شبكة “ليبية – تونسية” لتهريب السيارات من ليبيا لتونس

تونس 25 فبراير 2018 (وال) – نقلت قناة نسمة الفضائية التونسية عن مصدر أمني، اليوم الأحد، تأكيده على كشف شبكة خطيرة تضم عدد من أعوان الديوانة التونسية ومهربين يقومون بتهريب السيارات والشاحنات من ليبيا إلى تونس.

وأضاف المصدر، أنه بالتنسيق بين إدارة الأبحاث والتفتيش والاستعلامات للحرس الوطني التونسي بالعوينة، والأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي ببنقردان، تم ليلة أمس السبت الإطاحة بشبكة خطيرة لتزييف وثائق السيارات والعربات وتهريبها، حيث تم إيقاف 3 أشخاص من مدينة بن قردان، من بينهم مهرّب معروف.

كما تم إيقاف 3 من أعوان الديوانة التونسية، برأس جدير، وإبقاء رابع بحالة تقديم، حيث تفيد الأبحاث الأولية، أن عناصر الشبكة يقومون بتهريب وإدخال الشاحنات والسيارت الخفيفة من ليبيا دون أن يتم وضع أختام العبور عليها، ثم يتم لاحقا تهريبها وإعادة بيعها سواء في تونس أو الجزائر.

كما علم موقع نسمة، أن الأبحاث قد تطيح ببعض الموظفين من سفارة دولة مغاربية بتونس. (وال – تونس) ع م

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