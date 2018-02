أمريكا: المحادثات بين الكوريتين تتوقف على حل مشكلة برنامج كوريا الشمالية النووي

المتوسط:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن تحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية يتوقف على حل مشكلة برنامج بيونجيانج النووي. جاء ذلك بعد أن أبدت كوريا الشمالية استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نحن على اتصال وثيق مع جمهورية كوريا بشأن ردنا الموحد على كوريا الشمالية. وكما صرح الرئيس (الكوري الجنوبي) مون فإن تحسن العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لا يمكن أن يتقدم بشكل منفصل عن تسوية أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية”.

