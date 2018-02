إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الضرائب

المتوسط:

تقرر إغلاق كنيسة القيامة في القدس، اليوم الأحد، احتجاجا على سياسةالاحتلال الإسرائيلي الجديدة للضرائب وقانون مقترح لمصادرة الأراضي يقول زعماء كنائس إنه “هجوم مُمنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة”.

وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وقال حنا عميرة رئيس اللجنة العليا لمتابعة الشؤون الكنسية بمنظمة التحرير الفلسطينية “هي محاولة لإضعاف وخنق الكنائس وبالتالي ضرب للوضع الراهن (ستاتس كو) المعمول به في مدينة القدس منذ مئات السنين وخرق للقوانين والمعاهدات الدولية بهذا الشأن وعلى هذه الخلفية جاء رد رؤساء الكنائس برفض هذه الضريبة..ضريبة بلدية الاحتلال وكذلك الإعلان اليوم عن إغلاق كنيسة القيامة لأجل غير مسمى أو لإشعار آخر.”

ومن المقرر أن تبحث لجنة حكومية في وقت لاحق اليوم مشروع قانون يسمح للدولة بمصادرة أراض في القدس باعتها الكنائس لشركات عقارية خاصة في السنوات الماضية.

والهدف المعلن لمشروع القانون هو حماية أصحاب المنازل من احتمال عدم تمديد الشركات الخاصة لعقود الإيجار. وتقول الكنائس التي تملك مساحات واسعة من الأرض في القدس إن مثل هذا القانون سيجعل من الصعب عليها إيجاد مشترين لأراضيها.

