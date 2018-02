الصين تعد الساحة لبقاء رئيسها في السلطة لأجل غير مُسمى

المتوسط:

مهد الحزب الشيوعي الصيني الطريق، اليوم الأحد، لبقاء الرئيس شي جين بينغ في منصبه لأجل غير مُسمى وذلك باقتراح إلغاء نص دستوري يمنع البقاء في الرئاسة لأكثر من فترتين.

وأشرف شي منذ تولى منصبه قبل أكثر من خمسة أعوام على تعديل جذري في الحزب شمل عزل قيادات كان من المُعتقد أنه لا يمكن المساس بها وذلك في إطار حرب على الفساد المتأصل تحظى بدعم شعبي.

ولم يذكر الإعلان الذي نشرته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) تفاصيل تُذكر. وجاء فيه أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي طرحت الاقتراح الذي يسري أيضا على منصب نائب الرئيس.

ويتعين موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية. والبرلمان يمتلئ بأعضاء وقع عليهم الاختيار لولائهم للحزب الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك ما يعوق التغييرات.

