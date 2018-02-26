غارة للتحالف “عن طريق الخطأ” تقتل ستة عسكريين يمنيِّين

عين ليبيا

قتل ستة عسكريين يمنيين على الاقل الاثنين في غارة نفذتها طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابت “عن طريق الخطأ” معسكرا لهذه القوات، حسبما أفادت مصادر عسكرية نقلت عنها فرانس برس.

وذكرت المصادر ان معسكر القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف يقع في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، على بعد نحو 50 كلم شرق العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقال مسؤول عسكري في القوات الحكومية “قتل ستة عسكريين بينهم ضابط في غارة للتحالف أصابت عن طريق الخطأ معسكرا للقوات الحكومية في نهم” وأضاف ان 15 عسكريًا آخر اصيبوا في الغارة.

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