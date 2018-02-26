«الصين»: الحزب الحاكم يتقدم رسميًا بمقترح لإزالة القيود على فترات الرئاسة

عين ليبيا

تقدم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رسميًا بمقترح لإزالة القيود على فترات الرئاسة حيث قد يصبح الرئيس الصيني شي جين بينج رئيسًا مدى الحياة بحسب بي بي سي.

وينص الدستور الراهن على عدم تجاوز رئيس البلاد ولايتين في الحكم كما يتعين على الرئيس الصيني أن يتنحى من منصبه عام 2023.

غير أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اقترحت أن تلغي من الدستور شرط “عدم مكوث الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متعاقبتين، كل منهما تمتد لخمسة أعوام”.

كما سيناقش مجلس الشعب الصيني المقترح في الخامس من الشهر المقبل.

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