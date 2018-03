المتوسط:

قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الخميس إنه يعتزم إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية استجابة لدعوة من كيم جونج أون زعيم الشمال.

وأفاد بيان من القصر الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية بأن الرئيسين بحثا الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون شماليون بارزون للجنوب.

وأعطت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية دفعة لتعامل الكوريتين معا بعد تصاعد التوترات على مدى عام بسبب برنامج الشمال الصاروخي وتجربتها النووية السادسة والأكبر التي أجرتها في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف البيان “اتفق (مون وترامب) على مواصلة بذل الجهود من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحفاظ على قوة الدفع في الحوار بين الشمال والجنوب”.

وقال مون أنه بإرسال مبعوث للشمال سيسعى للرد بالمثل على إرسال كيم جونج أون لوفد رفيع المستوى لدورة الألعاب الأولمبية ضم شقيقته كيم يو جونج.

The post رئيس كوريا الجنوبية يبلغ ترامب بخططه إرسال مبعوث لكوريا الشمالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية