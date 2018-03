تونس تعتزم بناء مطار جديد بقيمة ملياري دينار قرب العاصمة

المتوسط:

قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة اليوم الخميس إن تونس ستبني مطارا جديدا بمواصفات عالمية في محافظة بنزرت قرب العاصمة بتكلفة تفوق ملياري دينار، في إطار سعيها لإجتذاب المزيد من المسافرين.

وتستعد تونس هذا العام لتوقيع اتفاقية السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي مما سيرفع المنافسة بين شركات الطيران ويزيد عدد المسافرين إلى البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأبلغ عيارة الصحفيين “سيتم انجاز مطار جديد قريب من العاصمة في ولاية بنزرت بكلفة 2047 مليون دينار (850 مليون دولار) بمواصفات عالمية في أفق سنة 2030.. وسيتمّ طلب عروض لدراسة المشاريع خلال سنة 2018 “.

ويأتي قرار انشاء المطار الجديد بينما تستعد البلاد لإجراء توسعة لمطار تونس قرطاج بتكلفة تبلغ حوالي 70 مليون دولار.

