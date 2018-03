المتوسط:

أفاد الناطق الإعلامى باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤى ارزيقات، بأنه تم العثور اليوم السبت، على جثة شاب في ساحة أحد الفنادق بمدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة “وفا”.

وقال ارزيقات، إن الشاب من محافظة أريحا ويبلغ 22 عاما من العمر، وإن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق، وبدأ الطب الشرعى بالكشف على الجثمان للوقوف على أسباب الوفاه .

