المتوسط:

وجهت الشرطة البريطانية الاتهام إلى ثلاثة اشخاص في إطار التحقيق حول تفجير أوقع خمسة قتلى وأسفر عن احتراق مبنى في ليستر بوسط بريطانيا مساء الأحد الماضي.

وأعلنت شرطة ليسترشير في بيان أنه تم توجيه تهم إشعال النار بنية الإيذاء وخمسة اتهامات بالقتل غير العمد إلى الموقوفين.

وأدى الانفجار الذي وقع في 25 شباط/فبراير في مدينة ليستر إلى تدمير محل سوبرماركت وشقة فوقه كما أدت شدة الانفجار إلى ارتجاج منازل قريبة، بحسب الجيران.

وقضت أم في السادسة والأربعين واثنين من أبنائها (17 و18 عاما) جراء الانفجار الذي أعقبه حريق التهم المبنى. وكانت العائلة تقيم في شقة تعلو متجرا.

وقضت أيضا صديقة أحد الشابين (18 عاما) وموظفة في المتجر المذكور (22 عاما). كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص.

The post الشرطة البريطانية توجه الاتهام لـ 3 أشخاص في تفجير «ليستر» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية