استطلاعات آراء الناخبين في إيطاليا تشير إلى احتمال أن تسفر الانتخابات عن برلمان معلق

أظهرت نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بإيطاليا اليوم الأحد أن من المرجح أن تسفر الانتخابات عن برلمان معلق.

وأشارت النتائج التي بثتها محطة راي التلفزيونية الحكومية ومحطة(لا 7 )الخاصة إلى أن من المتوقع فوز ائتلاف يمثل يمين الوسط بمعظم المقاعد في البرلمان متقدما على حركة 5-نجوم المناهضة للمؤسسات مع احتلال يسار الوسط المركز الثالث.

ولكن من المتوقع عدم حصول تكتل يمين الوسط على الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة.

ويضم تكتل يمين الوسط حزب (إيطاليا إلى الأمام) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة اليميني المتطرف وحزب أشقاء إيطاليا .

