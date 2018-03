الرئاسة الفرنسية: ماكرون ناقش مع إردوغان هاتفيا الوضع في الغوطة السورية

المتوسط:

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع نظيره التركي طيب إردوغان اليوم الأحد لمناقشة الوضع في سوريا، لا سيما الأزمة الإنسانية في الغوطة الشرقية المحاصرة.

وذكر البيان أن ماكرون “تحدث عن قلقه العميق وعن الإجراءات الفورية اللازم اتخاذها، لا سيما من جانب إيران وروسيا، حتى تقبل دمشق في النهاية بقرار الأمم المتحدة وتسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية ويتم تطبيق هدنة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين سيواصلان السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار عملية جنيف الشاملة مع جميع الشركاء المعنيين وممثلي المعارضة السورية.

