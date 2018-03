مظاهرات في مقدونيا احتجاجا على اتفاق محتمل مع اليونان لتغيير اسم البلاد

المتوسط:

شارك ألوف الأشخاص في مسيرة بالعاصمة المقدونية سكوبيا اليوم الأحد رفعوا خلالها الأعلام ورددوا هتاف “نحن المقدونيون” احتجاجا على احتمال تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة امتثالا لطلب اليونان.

وتجمع المحتجون تحت تمثال الحاكم الإغريقي الإسكندر الأكبر في ميدان رئيسي في سكوبيا. ونظمت الاحتجاج حركة نحن مقدونيا.

وقالت إيفيكا ستوجانوفا-كامبيروفا وهي واحدة من المنظمين للمسيرة للحشود “نحن هنا لأن التساؤلات المتعلقة بالاسم والهوية والدستور واللغة قضايا يجب أن نتبنى موقفا (قويا) بشأنها”.

واتفقت الجمهورية الصغيرة وجارتها الجنوبية اليونان على تكثيف مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة هذا العام لحل نزاع قائم منذ عشرات السنين يعرقل طموح سكوبيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ويطالب المحتجون حكومة رئيس الوزراء زوران زائيف بوقف المحادثات مع اليونان حول الخلاف المتعلق بالاسم. ويطالبون أيضا بقرار للأمم المتحدة يدعو إلى الاعتراف بالبلاد بموجب اسمها الدستوري مقدونيا.

واتهم المحتجون الحكومة والحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية المعارض بخيانة المصلحة الوطنية.

وتعترض اليونان على اسم مقدونيا وتقول إن استخدام جارتها لهذا الاسم ينطوي على مطالب إقليمية تتعلق بمنطقة تحمل نفس الاسم وتقع في شمال اليونان.

وبعد انفصالها عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991 أدرج اسم مقدونيا لدى الأمم المتحدة في عام 1993 تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.

وقال زائيف الشهر الماضي إن مقدونيا تنظر في أربع خيارات لتسوية النزاع مع اليونان تتضمن “صفة” جغرافية للتأكيد على وجود تفرقة في الاسمين.

وعرضت وسائل إعلام لقطات لمسيرات موازية نظمها مقدونيون في الخارج في عدد من المدن منها واشنطن وسيدني باستراليا حيث أحرق المتظاهرون العلم اليوناني وصورة رئيس وزراء مقدونيا زائيف.

