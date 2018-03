الأسد: عملية الغوطة ستستمر

المتوسط:

قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد إن عملية الجيش في الغوطة الشرقية قرب دمشق ستستمر بالتوازي مع السماح بخروج المدنيين من المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.

وقال الأسد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون “لا يوجد أي تعارض بين الهدنة وبين الأعمال القتالية… فالتقدم الذي تم تحقيقه أمس وأول أمس في الغوطة من قبل الجيش العربي السوري تم في ظل هذه الهدنة”.

وأضاف “لذلك يجب أن نستمر بالعملية بالتوازي بفتح مجال للمدنيين للخروج”.

وكان الأسد يشير إلى هدنة إنسانية يومية دعت إليها روسيا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا (0700 إلى 1200 بتوقيت جرينتش) ووصفت الولايات المتحدة تلك الهدنة بأنها “مزحة”.

