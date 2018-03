فرنسا تحث إيران على الضغط على سوريا من أجل الغوطة

المتوسط:

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نظيره الإيراني حسن روحاني الضغط على الحكومة السورية لإنهاء الهجمات على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها.

وفي مكالمة هاتفية عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان لطهران اتفق الرئيسان على العمل معا في الأيام المقبلة ومع الأمم المتحدة ودمشق ودول أخرى من أجل تحسين الأوضاع للمدنيين وضمان سريان وقف إطلاق النار.

وقال بيان من الرئاسة الفرنسية إن فرنسا تتوقع من إيران أن تقدم “مساهمة بناءة” في تسوية أزمات الشرق الأوسط.

وقالت الأمم المتحدة اليوم إن العنف تصاعد في الغوطة الشرقية رغم النداء الذي وجهته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار قبل أسبوع وإن قصف المنطقة المحاصرة عقاب جماعي للمدنيين “غير مقبول بالمرة”.

وقال لو دوريان أيضا إن إيران تحتاج لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامجها الصاروخي وإلا فإنها ستواجه عقوبات.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن إيران قولها إن مخاوف فرنسا بشأن برنامجها الصاروخي مجحفة.

