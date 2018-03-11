الشرطة الألمانية تبحث عن مشتبه بهم على خلفية اعتداء مسجد بألمانيا

برلين 11 مارس 2018 (وال) – قالت الشرطة والسلطة القضائية أمس السبت، إن البحث جار عن خمسة مطلوبين بتهمة “محاولة القتل” وذلك بعد حريق متعمد اندلع بمسجد بجنوب ألمانيا.

واندلعت النيران ليلة الجمعة بمسجد في لاوفن بشمال شتوتغارت، بحسب بيان مشترك لمكتب المدعى العام شتوتغارت وشرطة هايلبرون.

وأشار البيان إلى أن “مجهولين القوا العديد من قنابل المولوتوف عبر نافذة” المسجد الذي كان الإمام نائما بداخله.

وقد تمكن الإمام الذي لم يصب بجروح، من أن يخمد بنفسه الحريق الذي لم يتسبب بأضرار مادية.

والمحققون الذين فتحوا تحقيقا في محاولة القتل يعتقدون أن خمسة أشخاص على الأقل شاركوا بالهجوم، وفق ما أضاف البيان.

كما يبحث المحققون في احتمال وجود دافع عنصرى أو كراهية للمسلمين.

وقد أدانت الجالية التركية في ألمانيا السبت جريمة لا انسانية وعملا إرهابيا لا يهدد البشر بشكل مباشر فحسب، بل يقوض أسس مجتمعنا.

في عام 2017، حصل 950 اعتداء على المسلمين أو على أماكن ذات صلة بالجالية الإسلامية في ألمانيا وأصيب ثلاثة وثلاثون شخصا وفقا لوزارة الداخلية الألمانية. (وال – برلين) ع م

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