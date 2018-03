«الدفاع الأمريكية» تحذر استخدام الحكومة السورية للغاز

المتوسط:

أعرب وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، اليوم الأحد، عن استيائه من استخدام القوات الحكومية لسوريا، للغاز كسلاح، ناعتا ذلك بالحمق الشديد، مستشهدا بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة الشرقية.

وبحسب سكاي نيوز عربية، فقد أشار ماتيس، إلى ضربة جوية على قاعدة جوية سورية في أبريل 2017 في أعقاب هجوم بغاز السارين على خان شيخون، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح ذلك بشدة في بدايات حكمه.

