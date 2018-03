المتوسط:

قال مسؤولون وتقارير إعلامية إن طائرة هليكوبتر تقل عددا من الأشخاص سقطت في نهر بمدينة نيويورك يوم الأحد وإن غطاسين من الشرطة وإدارة الحرائق وصلوا إلى موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئيا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. وأضافت أنها تحقق في الحادث.

