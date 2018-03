البابا يبدي قلقه من السياسات الوطنية التي يمليها الخوف

المتوسط:

أبدى البابا فرنسيس قلقه اليوم الأحد بشأن السياسات الوطنية التي يمليها الخوف وذلك بعد أسبوع واحد فقط من الانتخابات العامة الإيطالية التي أسفرت عن تصدر أحزاب شعبوية ومناهضة للهجرة الساحة السياسية هناك.

وجعل البابا الدفاع عن المهاجرين محورا رئيسيا لرئاسته للكنيسة الكاثوليكية وقد دعا مرارا إلى اتخاذ إجراء حاسم لحل المشكلات السياسية التي تدفع كثيرين للفرار من أوطانهم.

وعلى الرغم من أن البابا لم يشر بشكل محدد للانتخابات فربما تمثل كلماته انتقادا قويا لتكتل يمين الوسط في إيطاليا والذي قام بحملة انتخابية قوية باستخدام شعارات مناهضة للمهاجرين.

وقال البابا الذي يتزعم الكاثوليك في العالم والبالغ عددهم 1.2 مليار نسمة “العالم اليوم غالبا ما يتملكه الخوف .إنه مرض قديم..والخوف غالبا ما يتحول ضد الأشخاص الغرباء والمختلفين والفقراء كما لو كانوا أعداء”.

وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء جمعية سانت ايجيديو للسلام التي مقرها روما والتي ساعدت خلال العامين الماضيين نحو ألف لاجئ معظمهم سوريون على الوصول إلى إيطاليا من خلال ما يسمى بممرات إنسانية.

ولم يخص البابا دولا معينة بهذا الانتقاد.

