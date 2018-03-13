60 دولة تشارك في مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري

عين ليبيا

افتتحت أمس الإثنين فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس 2018» (DIMDEX 2018)، والذي يستمر على مدى ثلاث أيام بالعاصمة القطرية الدوحة.

هذا وشارك في افتتاح المعرض نائب أمير قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، ووزير الدفاع القطري خالد العطية، ونظيره التركي نور الدين جانيكلي، ورئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار، وعدد كبير من المسؤولين العسكرين.

حيث يشهد المعرض عروضاً ضخمة للشركات العالمية التي يصل عددها إلى 180 عارضاً من أكثر من 60 بلداً في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.

وتشارك تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

يذكر أن هذا المعرض انطلق لأول مرة في 2008، وهو الأكبر في مجال الأمن والدفاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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