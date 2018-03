تقديم الانتخابات الاسرائيلية يهدد بنهاية ولاية «نتنياهو»

المتوسط:

تحدد الأربع وعشرون ساعة المقبلة، إن كان موعد الانتخابات التشريعية سيبكر أم أن حكومة بنيامين نتياهو ستنهي ولايتها القانونية العام المقبل، وأشارت وكالة العربية إلى انتشار اعتقاد واسع في صفوف الائتلاف والمعارضة بأن الأزمة حول قانون تجنيد المتدينين في إسرائيل، والتي توصل رئيس الوزراء بشأنها إلى حل وسط مع الأحزاب الدينية، هي أزمة مفتعلة.

وأضافت العربية، أن نتنياهو، هاجم المعارضة أمس الاثنين، من على منبر الكنيست الإسرائيلي، لأنها لا تريد تبكير موعد الانتخابات وتلكأت في طرح مشروع قانون لحل الكنيست وإعلان انتخابات مبكرة، قال نتنياهو إنه واثق بأن النصر حليفه فيها.

وقد أعلن وزير الدفاع أن حزبه «إسرائيل بيتنا» سيصوت ضد القانون لكنه لن ينسحب من الحكومة حاليا، وسيحسم أمره بعد إقرار القانون نهائيا خلال أشهر، وأعلن حزب «كلنا» برئاسة وزير المالية كاحلون معارضته لقانون التجنيد المذكور.

