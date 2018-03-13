غوتيريش : القتال مستمر في سوريا رغم القرار الدولي

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، إحاطة لمجلس الأمن الدولي، بشأن تطبيق القرار ألفين وأربعمئة وواحد، بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وقال الأمين العام إن الأعمال القتالية قد توقفت في بعض المناطق، مثل دير الزور ودوما، واستمرت في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى.

وأوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة تحاول جاهدة جلب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى طاولة المفاوضات، والإسهام بشكل ملموس في إيجاد حل مستدام لتنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف القتال.

كاشفا عن اتصالات مكثفة يقوم بها مبعوثه الخاص، ستيفان دي ميستورا، مع جميع الأطراف، لغرض تطبيق القرار.

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