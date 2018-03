مصرع ثمانية إيرانيين وإصابة ألفين في مهرجان النار

المتوسط:

صرحت منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من ألفين آخرين نتيجة مشاركتهم في مهرجان النار أو «الأربعاء الأحمر» التقليدي، والذي تقام احتفالاته في ليلة الأربعاء الأخير من السنة الإيرانية الجديدة، التي تبدأ يوم 20 مارس.

وجاء في بيان مقتضب للمنظمة نشرته سبوتنيك، أن أغلب الوفيات من الشباب في عموم المدن نتيجة استخدام المفرقعات والألعاب النارية المحظورة وأصيب 2082 آخرون بحروق مختلفة، منوهة إلى أن نسبة الحوادث هذا العام مقارنة مع العام الماضي انخفضت 30%”، وشهدت المدن الإيرانية انتشارا واسعا لقوات الأمن مع حملة اعتقالات لبائعي المفرقعات في الطرقات.

ويقوم الإيرانيون، الشباب خاصة، بالاحتفال بهذا العيد عن طريق تجميع أكوام صغيرة من الحطب في الأماكن العامة ومن ثم إشعال النيران بها في مداخل الطرقات، ويعمد الكثيرون إلى القفز فوقها وهم يرددون أشعارا محلية، كما يطلقون المفرقعات بكثافة في الفضاء.

