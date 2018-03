قوت الأمن العراقية تحبط تفجيرين انتحاريين شمال بغداد

المتوسط:

أحبطت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، محاولتي تفجيرين انتحاريين شمالي العاصمة بغداد، فيما أحبطت هجوما آخر بالكاتيوشا جنوب المدينة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد مصدر أمني عراقي، أن القوات الأمنية قتلت في منطقة الطارمية شمال بغداد اليوم، انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، موضحًا أن العملية أنجزت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة.

وفي حادث أمني آخر أعلنت وزارة الداخلية ألعراقية اليوم إحباط هجوم بصواريخ الكاتيوشا كان يستهداف منطقة الرستمية جنوب العاصمة بغداد.

