مجلس الأمن يدعو إلى فتح الموانئ اليمنية بشكل كامل

عين ليبيا

دعا مجلس الأمن، الخميس، جميع الأطراف المعنية بالصراع في اليمن إلى ضمان الوصول الإنساني الكامل للمدنيين، عبر فتح جميع المواني بشكل كامل ومتواصل، وتسهيل وصول المساعدات عبر مطار صنعاء بحسب الأناضول للأنباء.

وقال رئيس المجلس، الهولندي كيفن أوستروم، إن مجلس الأمن سيصدر في وقت لاحق اليوم أول بيان رئاسي حول الوضع الإنساني في اليمن منذ يونيو 2017.

كما أوضح أن البيان سيدعو إلى ضمان وصول إنساني كامل للمدنيين في كافة أرجاء اليمن، وتطبيق مبدأ المحاسبة كما سيعبر عن الدعم المطلق للمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث.

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