لافروف: روسيا ستطرد دبلوماسيين بريطانيين قريباً

موسكو 15 مارس 2018 (وال) – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا سوف تطرد دبلوماسيين بريطانيين في القريب العاجل رداً على الإجراءات التي اتخذتها لندن مؤخراً.

وقال لافروف في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي”: “موسكو ستعلن قريبا عن طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن التي خرجت في ممارساتها عن المألوف”.

واعتبر لافروف أن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ضد روسيا، يظهر أنها ليست أهلا للوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالبريكست.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو للعمل مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، وأضاف: “هذا حقهم الطبيعي.. نحن مستعدون للعمل مع الجميع”.

وأعرب عن استعداد موسكو لاستئناف علاقات الشراكة مع بروكسل، وقال: “سنرد بهدوء على كل هذه المكائد، عندما يفقد جيراننا الأوروبيون الاهتمام بالمخاوف الأمريكية، ويتخلون عن ظاهرة كراهية الروس والعقوبات والاستفزازات، وعندما تختفي الأفعال المشينة، التي نشهدها الآن من الحكومة البريطانية، والخارجة عن المألوف. نريد أن نتحدث مع الجميع ومناقشة كل الأمور، لكننا نريد فعل ذلك بكل احترام، وبدون أي هستيريا”.

وفي موضوع الغوطة الشرقية، أكد لافروف أن روسيا ستقضي على الإرهابيين في سوريا، بمن فيهم في الغوطة داعيا واشنطن لعدم دعم الإرهابيين بمن فيهم “النصرة”.

وأضاف: “الأهم هو أن يكف التحالف الدولي وقواته المتواجدة على الأرض عن دعم الإرهابيين كجبهة النصرة وكافة المجموعات الأخرى المتعاونة معها، فالقرار الأممي رقم 2254 يطالب بفصل الإرهابيين عن المسلحين”.

وعلى صعيد توريد “اس-400” إلى تركيا، أشار لافروف إلى أنه لا يرى في ذلك أي خطر على بلاده، وأنه لا يجوز معاداة الجيران.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت أمس طرد 23 دبلوماسياً روسياً بعد انقضاء المهلة التي حددتها لكي تقدم روسيا تفسيراً بشأن قضية تسميم عميل روسي سابق وابنته.(وال – موسكو) ع م

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