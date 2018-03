الرئيس الروسي ينذر بحرب باردة ردا على اتهامات “سكريبال”

المتوسط:

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم الجمعة، أن الكرملين لا يميل إلى الحديث عن اندلاع حرب باردة جديدة بين روسيا ودول الغرب.

وأضاف بحسب روسيا اليوم أنه سيتوجب على لندن عاجلا أم آجلا أن تقدم أدلة إثبات اتهاماتها لروسيا في “قضية سكريبال” بدلا من المزاعم عديمة الأساس.

من المستبعد أن توجد ضرورة لاستخدام عبارات مروعة. ولا شك في أن الجانب البريطاني سيضطر، عاجلا أم آجلا، لأن يثبت للأطراف التي وقفت معه وبالأدلة الملموسة الاتهامات التي يسندها إلى روسيا”.

