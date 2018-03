فرار آلاف المدنيين من الغارات الجوية بالغوطة الشرقية

المتوسط:

ذكرت بي بي سي، أن قرابة 50 ألف شخص فروا من الغارات الجوية الكثيفة في شمال سوريا وجنوبها خلال الأيام الماضية، أن نحو 30 ألف شخص مدينة عفرين مع تواصل الغارات التي تشنها تركيا وحلفاؤها بهدف طرد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وفي السياق ذاته، فقد غادر 20 ألف شخص المناطق التي تستهدفها القوات الحكومية السورية بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويأتي الفرار الجماعي بعد سبع سنوات من الحرب الدائرة في سوريا التي شردت ما يقرب من 12 مليون شخص عن منازلهم، حيث بلغ عدد النازحين ما لا يقل عن 6.1 مليون نازح داخلياً بينما فر 5.6 مليون آخرين إلى الخارج.

