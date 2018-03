ملثمون يقتحمون القنصلية الألمانية بالكريت رفضا لأحداث عفرين

المتوسط:

صرح مسؤولون في الشرطة بأن مجموعة من الأشخاص اقتحموا القنصلية الألمانية على جزيرة كريت اليوم الجمعة للاحتجاج على الهجوم العسكري التركي على عفرين في شمال سوريا.

وقال أحد المسؤولين بحسب رويترز، إن مجموعة من عشرة أشخاص يخفون وجوههم اقتحموا القنصلية في مدينة هيراكليون، في الساعة 0930 (7030 بتوقيت جرينتش).

وتابع بأنهم رفعوا شعارا على الشرفة كتب عليه ”تضامنا مع عفرين“ و“المقاومة حية“ باللغات الكردية والألمانية واليونانية، كما أضاف مسؤول آخر بالشرطة إن المحتجين حطموا بعض النوافذ. ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

