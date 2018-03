المتوسط:

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى تبنى خارطة طريق “واضحة وطموحة” لإصلاح الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو المقبل، فيما يحاول حشد الدعم من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لحملة إعادة هيكلة التكتل الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفى أعقب جولة مباحثات بين الزعيمين في باريس، أيدت ميركل الموعد الذي حدده ماكرون قائلة “علينا التوصل لنتائج بحلول يونيو”.

The post «ماكرون» يدعو لتبني خارطة طريق لإصلاح الاتحاد الأوروبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية