المعارضة السورية المسلحة ترفض اقتراح روسيا بالاستسلام

رفضت جماعة فيلق الرحمن، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية التي تنشط في جيب الغوطة الشرقية بسوريا، اليوم الجمعة، مقترحا من روسيا لإجراء محادثات داخل سوريا بشأن الاستسلام ومغادرة الجيب.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن، إن الأمم المتحدة نقلت لهم المقترحات الروسية. وأضاف علوان، ومقره تركيا، «ما يطلبه الروس من الاستسلام عبر التفاوض الداخلى مرفوض»، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

