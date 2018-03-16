السعودية تتباحث سراً مع الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن

عين ليبيا

قال دبلوماسيون ومصادر سياسية يمنية إن السعودية وجماعة الحوثي المسلحة اليمنية، تعقدان محادثات سرية في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال دبلوماسيان ومسؤولان يمنيان، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة “رويترز” إن محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين في سلطنة عمان بشأن حل شامل للصراع.

وقال دبلوماسي لوكالة “رويترز” ”هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة المعترف بها دوليا، ومن الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل“.

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