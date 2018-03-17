لندن تبحث “الخطوات المقبلة” بأزمة “الجاسوس الروسي”

لندن 17 مارس 2018 (وال)- أعلنت الخارجية البريطانية اليوم السبت، أن جهاز الأمن القومي في البلاد سيجتمع الأسبوع المقبل، لبحث “الخطوات المقبلة” في الأزمة الدبلوماسية مع موسكو، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال .

وقالت الخارجية البريطانية – في بيان – إن الرد الروسي على القرار البريطاني السابق بطرد 23 دبلوماساً روسياً “كان متوقعاً” .

وتأتي التصريحات البريطانية بدورها رداً على قرار روسي اليوم السبت، بطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً، وسحب التصريح لبريطانيا بفتح قنصلية في سان بطرسبرغ، على خلفية أزمة تسميم سكريبال وابنته في بريطانيا .

وقالت الخارجية البريطانية إن “طرد روسيا 23 من دبلوماسيينا لن يغير من موقفنا” .

وتتهم لندن موسكو بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته، باستخدام غاز الأعصاب “نوفيتشوك”، الذي صنعه الاتحاد السوفيتي سابقاً، وهي تهمة تنفيها روسيا .

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو، من أجل “اجتماع”، للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية السبت . (وال- لندن) ر ت

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