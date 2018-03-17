المستشارة ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا

برلين 17 مارس 2018 (وال)- بعد يومين من انتخاب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لولاية رابعة، ها هي تدخل في صراع داخلي مع وزير الداخلية، بسبب تعليقاته على الإسلام .

وتحدث الوزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر – في أول مقابلة صحفية لصحيفة “بيلد زيتونغ” واسعة النطاق له – بعد تسلمه منصب وزير الداخلية في ألمانيا، معتبراً إن الدين الإسلامي “لا ينتمي لألمانيا”، وفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز” .

وأضاف سيهوفر “على ألمانيا أن لا تتخلى عن تقاليدها وعاداتها، من أجل مراعاة الثقافات الأخرى .. على المسلمين التعايش بيننا وليس بجوارنا أو ضدنا” .

ميركل تناقض وزير الداخلية

ولم تتأخر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الرد على تصريحات سيهوفر بشكل مباشر، قائلة : “المسلمون ينتمون لألمانيا، وكذلك دينهم الإسلامي” .

وأضافت على لسان المتحدث باسمها : “علينا بالعمل حتى نضمن تعايش الأديان بشكل ناجح”، وفقاً لـ “فاينانشال تايمز” .

وكان سيهوفر تصادم سابقاً مع ميركل؛ حين كان رئيس وزراء مقاطعة بافاريا، عندما انتقد سياسة “الباب المفتوح” التي اتبعتها مع اللاجئين، واعتبرها “خرقاً” للقوانين الألمانية .

وتستخدم عبارة “الإسلام لا ينتمي لألمانيا”، التي قالها سيهوفر، كشعار للحزب اليميني المتطرف الذي دخل الانتخابات الألمانية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، بعد موجة عدائية على خلفية ارتفاع عدد اللاجئين في ألمانيا . (وال- برلين) ر ت

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