مقتل ضابط وجندي بقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

قُتل ضابط وجندي إسرائيليان في عملية دهس بسيارة نفذها مشتبه به فلسطيني، بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن عددا من الجنود كانوا يأمنون بعض الطرق بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان وقت الحادث،مضييفة أن المشتبه به، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من الفرار من موقع الحادث لكنه اعتقل في وقت لاحق.

وتعد المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تشكك في الأساس القانوني لذلك.

